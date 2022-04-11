Собянин сообщил об открытии трех новых детских садов в ТиНАО

Фото: телеграм-канал Сергея Собянина

Три новых детских сада открыли в ТиНАО: два – в поселении Московский и один – в Десеновском. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

"Все детсады – светлые, просторные. В каждом есть залы для занятий музыкой, физкультурой и творчеством, а также медицинский кабинет", – написал мэр.

Он отметил, что в сумме они смогут принять порядка 770 детей, и добавил, что во дворах учреждений оборудовали детские и спортивные площадки.

Всего за последние 11 лет в столице возвели свыше 300 детских садов. По словам градоначальника, это позволило на два месяца снизить возрастной порог зачисления детей в дошкольные учреждения.

Ранее Собянин объявил об открытии трех больших школ в Москве в 2023 году. Они будут расположены на Волоколамском шоссе, Люблинской улице и в 17-м квартале Некрасовки.