Работу станций метро в центре Москвы ограничили из-за репетиции парада Победы

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Работу некоторых станций столичного метрополитена в центре Москвы ограничили из-за репетиции парада Победы.

Станции "Площадь Революции", "Охотный Ряд", "Театральная", "Александровский сад" и "Боровицкая" открыты только на вход и пересадку, а "Библиотека имени Ленина" – только на пересадку.

Ограничения, связанные с работой станций столичного метро, сохранятся до окончания мероприятия, уточнили в телеграм-канале департамента транспорта.

28 апреля в Москве пройдет первая ночная репетиция парада Победы с участием военной техники и пеших колонн. Пешие расчеты начнут тренировку с построения на Красной площади, а задействованная техника перед началом репетиции выстроится на Тверской улице.

В связи с этим с 17:30 перекроют движение по Тверской, 1-й Тверской-Ямской, Моховой, Никитской улицам, Оружейному переулку, Гончарной набережной, Петровке, Садовнической набережной.

Следующая ночная репетиция состоится 4 мая, генеральная репетиция запланирована на 7 мая. В этом году в параде Победы примут участие 11 тысяч человек, 131 единица вооружения, военной и специальной техники, 77 самолетов и вертолетов.