"Яндекс.Такси" не планирует отстранять посадившего за руль ребенка водителя в Москве

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Представитель таксопарка Expert Park, где работает посадивший за руль ребенка водитель, Альберт заявил, что таксист в момент нарушения ехал по своим личным делам, сообщает "Газета.ру".

Альберт уточнил, что водитель работает в сервисе "Яндекс.Такси" уже почти четыре года и за все время работы у него не было ни одного нарушения сервисных стандартов. Не фиксировалось и жалоб со стороны пассажиров.

"Но, конечно, этот инцидент, мягко говоря, нехороший. Я хочу сразу отметить, что данный водитель является принципалом, он от своего имени совершает поездки, доставляет грузы малогабаритные, работает в "Яндекс.Доставке". Он работает на собственном автомобиле. В тот момент, когда было зафиксировано, что на коленках у него был ребенок, он ездил по своим личным делам, находился с семьей", – отметил представитель таксопарка.

Альберт заявил, что его коллеги и он лично связались с водителем. По словам представителя Expert Park, нарушивший правила искренне извинился и выразил готовность понести административную ответственность в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях.

"Я не представитель "Яндекс.Такси". У них есть свои сотрудники отдела дополнительного контроля качества, я с ними тоже немножко пообщался, они сказали, что отключать его не будут. У водителя высокий рейтинг, высокий показатель эффективности. Да, есть такой проступок, но водитель должен ответить тогда в соответствии с действующим законодательством", – отметил Альберт.

Он предположил, что сервис "Яндекс.Такси" мог бы как-то лишить работы, заблокировать на время или навсегда водителя только при подобных нарушениях во время работы. Однако в данном случае, вероятно, сервисные стандарты не относятся к личной жизни водителя.

Представитель таксопарка, ссылаясь на слова водителя, рассказал, что ребенку во время поездки стало плохо и поэтому тот решил взять его на руки.

"Он дал такое пояснение, что ребенку во время движения стало плохо, ребенок стал очень сильно капризничать и его, видимо, подташнивало, это с его слов. Он взял ребенка на руки и постарался в ближайшем месте на правой полосе остановиться по ходу движения. Там, поскольку была пробка, сильного движения не было, он посчитал, что это будет безопасно", – заключил Альберт, еще раз уточнив, что водитель готов понести ответственность.

Видеороликом, на котором таксист посадил ребенка за руль, ранее поделились очевидцы инцидента. Этим заинтересовалась и столичная Госавтоинспекция. Сотрудники ГИБДД пообещали проверить данный факт и установить личность водителя.