Видео: Москва 24

Московский таксист посадил ребенка за руль. Видео Москве 24 прислали очевидцы.

По данному факту столичная Госавтоинспекция организовала проверку.

"Устанавливаем все обстоятельства данного факта и личность нарушителя", – сообщило ведомство в своем телеграм-канале.

Ранее в Госдуме выступили с инициативой установить прямой запрет на передачу управления автомобилем детям. В письме на имя главы Госавтоинспекции Михаила Черникова депутат Татьяна Буцкая отметила, что получает многочисленные обращения от граждан, которые указывают на случаи подобных нарушений, зафиксированные на видео.