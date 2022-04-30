Московским водителям напомнили о правилах поведения на дороге при мотоциклистах

Московским водителям напоминают, как вести себя на дороге, когда на улицах появляются мотоциклисты. Акцию провели представители мотосообщества совместно с ГИБДД.

Наиболее важные моменты – требуется смотреть в зеркала, не открывать двери на дороге и не увлекаться смартфонами. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.