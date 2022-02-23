В Москве до конца года установят 2 тысячи остановок общественного транспорта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В 2022 году в столице установят 2 тысячи остановок общественного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
"Мэр Москвы Сергей Собянин поручил повышать комфорт москвичей на протяжении всей поездки в городском транспорте. Мы уже заменили почти половину всех остановок в городе – более 4,4 тысячи. В плане на 2022 год установить еще 2 тысячи остановок нового формата", – рассказал заммэра Москвы Максим Ликсутов.
Он отметил, что в первую очередь устанавливать остановки планируют на благоустраиваемых улицах, а также возле новых станций метро и МЦД. Появятся новые остановочные павильоны и на месте тех, что уже требуют замены.
Ликсутов уточнил, что в 2023 году в городе также планируют установить 2 тысячи остановок.
Остановочные павильоны нового образца оснащены картами и расписанием маршрутов, электронными табло, подсветкой, зарядкой для телефонов и камерами видеонаблюдения.
Подобные павильоны появятся у остановок "Метро Ясенево", "Метро Кузьминки", "Метро Красные Ворота" и т.д.
Ранее сообщалось, что современные остановочные павильоны появятся возле станции метро "Нижегородская". Работы по благоустройству территории у данной станции планируют начать в 2022 году.
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