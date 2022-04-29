Автобусы КМ будут работать во время закрытия участка Люблинско-Дмитровской линии

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Три бесплатных автобусных маршрута КМ запустят на время закрытия участка Люблинско-Дмитровской линии московского метро с 30 апреля по 9 мая. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.
"КМ1 – от метро "Волжская" до метро "Текстильщики"; КМ2 – от "Волжской" через МЦД Люблино, метро "Печатники" и "Кожуховская" до "Дубровки"; КМ3 (в будни) – от метро "Печатники" через "Кожуховскую" до "Дубровки", – говорится в сообщении.
Всего будут курсировать 200 автобусов-гармошек. Однако по опыту прошлых закрытий в Дептрансе ожидают, что автобусы будут переполнены, поэтому пассажиров призывают пользоваться альтернативными маршрутами метро, Московским центральным кольцом и Московскими центральными диаметрами.
Участок Люблинско-Дмитровской линии метро Москвы от станции "Дубровка" до "Волжской" закроют для строительства пересадки со станции "Печатники" на одноименную станцию Большой кольцевой линии.
Тем, кто едет с "Дубровки" и "Кожуховской", посоветовали уезжать с "Автозаводской" или станции МЦК Дубровка. Тем, кто обычно пользуется "Печатниками" или "Волжской", рекомендовали строить маршрут через станции МЦД Люблино и Текстильщики.
Пассажирам участка "Люблино" – "Зябликово" проще всего добраться в центр через Замоскворецкую линию: необходимо пересесть с "Зябликова" на "Красногвардейскую". Из районов Марьино, Печатники и Люблино также можно доехать в центр на МЦД от ближайших станций МЦД-2.
Также из-за закрытия участка Люблинско-Дмитровской линии изменится схема движения поездов на Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линиях столичного метро.
По утрам 4–6 мая на фиолетовой линии поезда от станции "Котельники" до станции "Выхино" будут ходить с увеличенным интервалом, так как на станции "Выхино" и "Текстильщиках" прогнозируется много людей. Одновременно на Некрасовской линии поезда в сторону центра будут проезжать станцию "Косино" без остановки, а пересадка с нее на "Лермонтовский проспект" будет недоступна. Ограничения будут действовать по будням с 05:30 до 10:00.
Участок Люблинско-Дмитровской линии метро закроется 30 апреля
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