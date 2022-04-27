Движение транспорта изменится в ЮВАО из-за закрытия участка Люблинско-Дмитровской линии

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
В связи с закрытием участка "Дубровка" – "Волжская" Люблинско-Дмитровской линии столичного метро движение транспорта с 29 апреля по 9 мая изменится в пяти районах на юго-востоке столицы.
"Вместо поездов пассажиры смогут пользоваться бесплатными маршрутами КМ. Для того чтобы автобусы ходили без задержек, мы временно изменим схему движения", – отмечается в сообщении.
В ЦОДД отметили, что на юго-востоке столицы появятся 16 километров временных выделенных полос. Проезд по ним, а также по существующей полосе на Люблинской улице будет возможен только для общественного транспорта, такси по ним ездить запрещено. Также недоступна будет и парковка, шесть улиц станут односторонними, а некоторые полностью закроются для движения. Помимо этого, будет отменена часть поворотов и разворотов.
В ЦОДД предупредили, что движение в районе закрытых станций будет особенно осложнено в час пик. В связи с этим автомобилистов попросили с пониманием отнестись к временным неудобствам и отказаться от маршрутов в зону перекрытий или сдвинуть их на внепиковое время.
"За дорожной обстановкой в районе закрытых станций метро будет непрерывно следить ситуационный центр ЦОДД, а на дорогах дежурить экипажи ГИБДД и дорожного патруля. Они будут принимать меры, чтобы автобусы шли без задержек, и помогать водителям", – отметили в ЦОДД.
С подробными схемами движения можно ознакомиться на сайте "Московский транспорт". Информация также есть на дорожных табло по всему городу, она передана и в навигационные сервисы "Яндекса".
Ранее сообщалось, что на улице Пилота Нестерова ограничат движение транспорта из-за строительных работ с 25 апреля по 28 июня. С 25 апреля по 15 мая движение ограничат на улице Пилота Нестерова в районе пересечения с Ленинградским проспектом, дом 46, за счет ликвидации парковочного пространства с сохранением существующего количества полос.
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