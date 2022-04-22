Участок Люблинско-Дмитровской линии метро закроют с 30 апреля по 9 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Участок Люблинско-Дмитровской линии метро Москвы от станции "Дубровка" до "Волжской" закроют с 30 апреля по 9 мая для строительства пересадки со станции "Печатники" на одноименную станцию Большой кольцевой линии, сообщает ТАСС со ссылкой на департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
"В прошлом году мы перекрывали участок для прокладки тоннеля БКЛ. Теперь там начнется строительство пересадки со станции "Печатники" на одноименную станцию Большого кольца. После ее открытия и ввода всей БКЛ на южном участке Люблинско-Дмитровской линии станет свободнее на 15%, на станции "Печатники" – до 30%. Пассажиры смогут экономить время при пересадках на соседние линии", – говорится в сообщении ведомства.
Закрытие станций придется в основном на выходные и праздники, однако на участке, по ожиданиям Дептранса, все равно будет много людей. Несмотря на запуск автобусов КМ, справиться с большим количеством пассажиров будет сложно. В связи с этим пассажиров просят по возможности пользоваться другими линиями метро. Чтобы городской транспорт шел без задержек и справлялся с потоком, схему движения в районе изменят.
Во время ограничений пассажирам предложили пользоваться соседними линиями метро, МЦК и МЦД.
Тем, кто едет с "Дубровки" и "Кожуховской", посоветовали уезжать с "Автозаводской" или станции МЦК Дубровка. Тем, кто обычно пользуется "Печатниками" или "Волжской", рекомендовали строить маршрут через станции МЦД Люблино и Текстильщики.
"Пассажирам участка "Люблино" – "Зябликово" проще всего добраться в центр через Замоскворецкую линию: пересаживайтесь с "Зябликова" на "Красногвардейскую". Из районов Марьино, Печатники и Люблино также можно доехать в центр на МЦД от ближайших станций МЦД-2", – пояснили в департаменте.
Ранее сообщалось, что эскалатор в переходе со станции метро "Третьяковская" закроют на ремонт с 12 мая. Он станет доступен для пассажиров 24 июня.
Кроме того, выход № 1 станции "Боровское шоссе" Солнцевской линии метро закрыли на ремонт до 30 апреля. Войти и выйти со станции можно через выходы № 2 и 3.
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