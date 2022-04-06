Два автобусных маршрута у станции метро "Динамо" объединят

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Автобусные маршруты № 105к и 322, курсирующие у станции метро "Динамо", объединят с 9 апреля. Об этом сообщается в телеграм-канале департамента транспорта Москвы.

"Жителям районов Аэропорт и Хорошевского будет удобнее добираться до социальных объектов на другой стороне Ленинградского проспекта", – говорится в сообщении.

Новый автобус будет выполнять маршрут "Силикатный завод" – станция метро "Сокол".

Ранее остановку "Улица Федосьино" в Ново-Переделкине перенесли на 50 метров из-за строительства дороги. Изменения коснулись автобусов № 779 и 830.

