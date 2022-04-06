Два автобусных маршрута у станции метро "Динамо" объединят

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Автобусные маршруты № 105к и 322, курсирующие у станции метро "Динамо", объединят с 9 апреля. Об этом сообщается в телеграм-канале департамента транспорта Москвы.
"Жителям районов Аэропорт и Хорошевского будет удобнее добираться до социальных объектов на другой стороне Ленинградского проспекта", – говорится в сообщении.
Новый автобус будет выполнять маршрут "Силикатный завод" – станция метро "Сокол".
Ранее остановку "Улица Федосьино" в Ново-Переделкине перенесли на 50 метров из-за строительства дороги. Изменения коснулись автобусов № 779 и 830.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: