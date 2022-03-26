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Остановку "Улица Федосьино" в Ново-Переделкино перенесут с 26 марта из-за строительства дороги "Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе", сообщает ГУП "Мосгортранс".

В ведомстве рассказали, что остановка будет перенесена на 50 м назад. Изменения коснутся автобусов №779 и №830.

Ранее сообщалось, что первое закрытое тестирование системы оплаты проезда лицом Face Pay в наземном транспорте начнется уже в апреле. Уточняется, что специальное оборудование уже установили в одном из автобусов маршрута № 322 в Хорошевском районе Москвы.