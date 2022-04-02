Автобусы КМ запустят на Горьковском направлении МЖД 3 и 10 апреля

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Между станциями Балашиха и Реутово Горьковского направления Московской железной дороги (МЖД) 3 и 10 апреля будут курсировать компенсационные автобусы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ЦППК.

Уточняется, что 3 и 10 апреля с 00:30 до 16:20 поезда не будут ходить между станциями Реутово и Балашиха из-за проведения работ по модернизации железнодорожной инфраструктуры на участке Стройка – Балашиха.

"Часть поездов вместо Балашихи проследует от/до Железнодорожной, а остальные будут выведены из расписания. Также внесены точечные корректировки в график движения поездов, курсирующих по основному ходу Горьковского направления. Для пассажиров назначены компенсационные автобусы", – говорится в сообщении.

Так, что от станции Балашиха автобусы КМ будут отправляться каждый час с 5:30 до 16:30, а от станции Реутово – каждый час с 6:00 до 16:00. Автобусы от обеих станций проследуют с промежуточной остановкой около платформы Стройка.

В ЦППК добавили, что для проезда на автобусе нужно предъявить билет на электричку, действительный на данном маршруте.

Ранее сообщалось, что ЦППК проведет весенний комиссионный осмотр более 2,3 тысячи вагонов. Работы продлятся до 31 мая. В общей сложности комиссия осмотрит 2 328 вагонов электропоездов и 56 вагонов рельсовых автобусов (находящихся в собственности компании и арендованных).

Весенний комиссионный осмотр проводится ежегодно. Специалисты проводят его перед началом летней пассажирской кампании. Особое внимание при этом уделяется обеспечению комфорта и безопасности пассажиров: системам обеспечения микроклимата, вентиляции, освещению салонов и тамбуров, видеонаблюдению, связи с локомотивной бригадой.

