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транспорт

10:41

Дополнительные "Ласточки" запустят на Ленинградском направлении в апреле

транспорт

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В апреле на Ленинградском направлении запустят 9 дополнительных экспрессов "Ласточка". В начале месяца на маршруты выйдут два экспресса Москва – Бологое, а с 27 апреля – еще семь поездов до Твери и Зеленограда (Крюково).

Путь на экспрессе от Крюкова до Ленинградского вокзала занимает порядка 32 минут. Это в два раза быстрее, чем на обычном поезде, который следует со всеми остановками.

В Дептрансе перечислили плюсы от запуска дополнительных экспрессов:

  • комфортные и быстрые составы будут ходить чаще;
  • на Ленинградском направлении добавятся почти 19 тысяч пассажирских мест в сутки;
  • новые поезда сократят интервалы между утренними и вечерними рейсами в часы пик.

Купить билеты на "Ласточки" и узнать расписание можно в приложении "РЖД Пассажирам" или в кассе на станциях отправления.

С 27 марта начали курсировать дополнительные дачные поезда. Всего в летний график движения будут введены 20 дополнительных составов: 18 из них уже запустили, один будет запущен с 23 апреля и еще один – с 24 апреля.

Расписание ряда поездов Московско-Тверской пригородной компании изменится в апреле

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