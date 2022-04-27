Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Еще 11 парковочных мест для автобусов появятся в Москве. Как сообщает портал "Московский паркинг", их разместят около точек притяжения туристов.
Так, площадки появятся у столичных вокзалов, рядом с парком "Коломенское", а также вблизи делового комплекса "Москва-Сити" и у причала на Москве-реке.
"На комиссии по повышению устойчивости экономики в условиях санкций Сергей Собянин поддержал создание дополнительных парковочных мест для автобусов в городе. Это позволит поддерживать развитие внутреннего туризма в столице, повысит качество поездок пассажиров и безопасность дорожного движения", – заявил глава Дептранса Максим Ликсутов.
Руководитель департамента уточнил, что работы начнутся в мае. Ожидается, что общее количество парковок для автобусов составит 144 места, в дальнейшем проект планируют расширить.
Парковки для автобусов в Москве отмечены дорожными знаками и информационными щитами. Чтобы данные места не занимали надолго, разработан гибкий тариф, причем стоимость стоянки становится выше с 31-й минуты.
Ранее сообщалось, что правительство России разработало решение для сдерживания цен на проезд в общественном транспорте. Как заявил глава кабмина Михаил Мишустин, власти регионов страны обязаны следить за доступностью и качеством услуг общественного транспорта.
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