Кабмин РФ подготовил решение для сдерживания цен на проезд в общественном транспорте

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Правительство России принимает меры по сдерживанию цен на проезд в общественном транспорте, сообщил Михаил Мишустин на заседании президиума комиссии по повышению устойчивости экономики в условиях санкций.

Он отметил, что сейчас перевозчики могут произвольно сокращать или прекращать перевозки. При этом не все приходят к такому решению из-за уменьшения пассажиропотока.

"Недобросовестные компании злоупотребляют своим правом, перегруженные автобусы приносят им больше прибыли. При этом они сохраняют за собой выделенное время использования остановок, фактически не допуская конкурентов", – отметил Мишустин.

Премьер-министр подчеркнул, что такой подход несправедлив по отношению к пассажирам, так как им приходится тратить лишнее время на дорогу, переплачивать и добираться до места с пересадками. В качестве решения Мишустин назвал ограничение для перевозчиков возможности уведомительного изменения маршрутов или их сокращения.

"Власти регионов должны строго следить за доступностью и качеством услуг общественного транспорта и, если они ухудшаются, допускать на линии других предпринимателей, чтобы появились новые маршруты, больше граждан могли начать свой бизнес, а конкуренция за пассажиров нарастала", – сказал премьер-министр России.

Ранее заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что специалисты подготовили к лету более 9 000 остановок. Работы планируют завершить к началу мая. Он отметил, что остановки моют, обновляют на них краску и меняют неисправные детали.

