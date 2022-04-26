Более 9 тыс остановок подготовили в Москве к лету

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве специалисты подготовили к лету свыше девяти тысяч остановочных павильонов, работы планируется закончить к началу мая, сообщил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Ежегодно к лету мы приводим в порядок всю нашу инфраструктуру. Уже сейчас более девяти тысяч остановок помыты и покрашены, все они будут готовы к началу мая, чтобы пассажиры могли с комфортом ожидать транспорт", – приводятся слова Ликсутова в сообщении Дептранса в телеграм-канале.

По его словам, остановочные павильоны моют, обновляют краску и меняют неисправные детали. Всего в городе приведут в порядок 12 745 остановок.

Ранее Ликсутов рассказал, что в 2022 году в столице установят две тысячи остановок общественного транспорта нового формата. Он отметил, что в первую очередь устанавливать остановки планируют на благоустраиваемых улицах, а также возле новых станций метро и МЦД.

Остановочные павильоны нового образца оснащены картами и расписанием маршрутов, электронными табло, подсветкой, зарядкой для телефонов и камерами видеонаблюдения.

