Фото: портал мэра и правительства Москвы
ЦОДД начал тестировать первые бесконтактные кнопки на светофорах в Москве. Теперь для переключения сигнала достаточно поднести руку, сообщается в телеграм-канале Дептранса.
"Ищите новые кнопки по адресам Бережковская набережная дома 22, 24, Лесная улица – 2-й Лесной переулок, Георгиевский проспект, улица Летчицы Тарасовой, улица Косыгина, дом 9, Зеленоград – Центральный проспект, корпуса 128, 241", – говорится в сообщении.
Как отметил заммэра Москвы Максим Ликсутов, внедрение новых технологий выполняется по поручению Сергея Собянина. Новые бесконтактные кнопки протестируют по пяти адресам, а после власти рассмотрят дальнейшее распространение проекта.
Ранее стало известно, что в столичном метро в мае начнется тестирование новой схемы работы касс. В одном вестибюле станции "Савеловская" Большой кольцевой линии метро откроют окна сервисного обслуживания для пассажиров подземки и наземного транспорта, а в другом – обычные кассы.
Первые бесконтактные кнопки появились на светофорах в Москве
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