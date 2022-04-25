Первые бесконтактные кнопки появились на светофорах в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

ЦОДД начал тестировать первые бесконтактные кнопки на светофорах в Москве. Теперь для переключения сигнала достаточно поднести руку, сообщается в телеграм-канале Дептранса.

"Ищите новые кнопки по адресам Бережковская набережная дома 22, 24, Лесная улица – 2-й Лесной переулок, Георгиевский проспект, улица Летчицы Тарасовой, улица Косыгина, дом 9, Зеленоград – Центральный проспект, корпуса 128, 241", – говорится в сообщении.

Как отметил заммэра Москвы Максим Ликсутов, внедрение новых технологий выполняется по поручению Сергея Собянина. Новые бесконтактные кнопки протестируют по пяти адресам, а после власти рассмотрят дальнейшее распространение проекта.

Ранее стало известно, что в столичном метро в мае начнется тестирование новой схемы работы касс. В одном вестибюле станции "Савеловская" Большой кольцевой линии метро откроют окна сервисного обслуживания для пассажиров подземки и наземного транспорта, а в другом – обычные кассы.

