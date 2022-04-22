Москвичам рассказали о мерах поддержки такси и каршеринга

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Услуги каршеринга и такси в столице должны оставаться доступными и безопасными, несмотря на экономическое давление. Об этом заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов на встрече с представителями компаний такси и операторов проката и каршеринга.
Ликсутов напомнил, что оказать поддержку отрасли распорядился глава столицы Сергей Собянин.
"Благодаря мерам мы сможем сохранить более 200 тысяч рабочих мест. И сделать все необходимо, чтобы качество услуг оставалось на самом высоким уровне, а сами сервисы – такими же доступными и безопасными", – подчеркнул заммэра.
Он добавил, что власти столицы совместно с полицией и прокуратурой приложат максимум усилий, чтобы не допустить появления нелегальных услуг такси.
Для поддержки отрасли в настоящий момент уже утвержден ряд мер. Так, Минпромторг России принял решение об упрощении сертификации запчастей и комплектующих для автомобилей, а также о параллельном импорте. Данная мера направлена на сдерживание роста стоимости запчастей и предотвращение дефицита.
В свою очередь, сохранение программы по выделению субсидий правительства Москвы позволит увеличить парк проката велосипедов и самокатов. В 2022 году планируют приобрести 15 тысяч единиц, благодаря чему общее количество доступных для проката транспортных средств увеличится до 50 тысяч.
Кроме того, в настоящий момент рассматривается законопроект, инициированный Москвой, который предлагает снять ограничения по досрочному выкупу лизинговых автомобилей. Это позволит без переплат выкупить около 12 тысяч машин такси и каршеринга.
Также будут сокращены сроки рассмотрения заявок на подключение станций велопроката к электрическим сетям на популярных городских площадках. Это позволит устанавливать новые станции быстрее.
Отмечается, что принятые меры поддержки позволят тысячам людей не потерять работу. Помимо этого, сохранение стабильности отрасли даст москвичам возможность продолжать пользоваться любимыми сервисами.
Ранее Сергей Собянин подписал постановление, увеличивающее в два раза размер субсидий на покупку автомобилей такси и каршеринга. Данное решение является частью пакета мер по стабилизации экономики столицы в условиях санкционного давления и будет действовать до конца 2022 года.
Также градоначальник подписал постановление, увеличивающее срок действия льготных парковочных разрешений для автомобиля каршеринга до четырех лет. Кроме того, до двух лет увеличен возраст автомобилей каршеринга, допустимый для оформления парковочных разрешений.
Более 200 тысяч рабочих мест в такси и каршеринге сохранят в Москве – Ликсутов
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