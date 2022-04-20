Оператор каршеринга "Яндекс.Драйв" в 2022 году может лишиться до 35% автопарка – СМИ

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Крупный оператор каршеринга "Яндекс.Драйв" может лишиться порядка 35% автопарка в этом году.

Причина – в истекающих лизинговых контрактах, вынуждающих оператора возвращать автомобили собственникам. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники на рынке каршеринга.

По оценкам одного из них, "Яндекс.Драйв" может потерять в 2022 году до 35% автопарка, поскольку закупка новых автомобилей делается практически невозможной в условиях дефицита.

Собеседник издания пояснил, что основным лизинговым партнером оператора каршеринга выступает Major. Однако в кризис компания отказывается перезаключать контракты, поскольку автомобили в дальнейшем можно перепродать, либо предлагает их на невыгодных условиях.

Еще один близкий к оператору источник подтвердил существование проблемы с покупкой новых автомобилей, вызванной в том числе существенно возросшими лизинговыми ставкам.

Один из аспектов проблемы заключается в том, что производители легкового транспорта на фоне дефицита перестали выдавать квоты, которыми пользовались каршеринговые и таксомоторные компании. В свою очередь, лизингодатели решили повысить ставки минимум до 20%. При том что раньше они составляли около 8% годовых.

Издатель проекта "Трушеринг" Юрий Николаев пояснил, что найти новые автомобили в кризис весьма непросто. Для выхода из ситуации "Яндекс.Драйв" может начать возвращать в Москву автомобили из Казани, Петербурга и Сочи, соответствующие критерию возраста автомобилей, которые могут получить разрешение на бесплатную парковку в городе, установленному мэрией столицы.

При этом, по мнению эксперта, китайские производители не смогут удовлетворить спрос из-за высоких цен и нарушенных логистических цепочек. А российские марки, такие как Lada, не подойдут для каршеринга.

"Операторы проводили эксперименты с автомобилями локальных марок, но они оказались непригодны для работы в каршеринге", – пояснил Николаев, отметив, что пробег таких машин составляет 100–120 тысяч километров в год, что вынуждало списывать их еще до истечения лизингового договора.

Со сложностями сталкиваются и другие каршеринговые компании. В числе проблем – нехватка комплектующих из-за перебоев с поставками и приостановки рядом компаний работы в России. Все это, по прогнозам Николаева, приведет к росту стоимости поездок, из-за чего популярность каршеринга может существенно снизиться.

Позднее представитель "Яндекс.Драйв" сообщил, что такой прогноз не соответствует действительности. В начале года компания начала обновление автопарка, однако из-за ситуации на рынке сейчас массовое пополнение парка привело бы к существенному росту стоимости услуг. В то же время возвращение автомобилей лизинговому партнеру происходит постепенно и занимает значительное количество времени. Сервис наблюдает за ситуацией, которая может измениться в случае снижения лизинговой ставки или появления нового поставщика машин .

Ранее Сергей Собянин подписал постановление, увеличивающее в два раза размер субсидий на покупку автомобилей такси и каршеринга. Данное решение является частью пакета мер по стабилизации экономики столицы в условиях санкционного давления и будет действовать до конца 2022 года.

Также градоначальник подписал постановление, увеличивающее срок действия льготных парковочных разрешений для автомобиля каршеринга до четырех лет. Кроме того, до двух лет увеличен возраст автомобилей каршеринга, допустимый для оформления парковочных разрешений.