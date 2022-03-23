Автомобили Skoda Kodiaq и Karoq стали доступны для пользователей столичного каршеринга

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Автомобили марок Skoda Kodiaq и Karoq стали доступны для аренды в московском каршеринге. Об этом сообщает телеграм-канал столичного Дептранса.

Уточняется, что автомобили добавил в каршеринг столицы оператор "Ситидрайв".

В Дептрансе отметили, что каршеринг стал отличной заменой покупке личного автомобиля. Кроме того, благодаря данному сервису в день водители не пользуются больше 100 тысячами личных машин, что уменьшает нагрузку на дороги и экологию столицы.

"В этом году мы продолжим поддерживать каршеринг в Москве, возмещая часть суммы на расширение автопарка", – говорится в сообщении.

В департаменте транспорта Москвы уточнили, что прием заявок на получение субсидий начнется позднее, об этом сообщат дополнительно.

В январе этого года все операторы каршеринга появились в приложении "Московский транспорт". Сообщалось, что приложение отображает, как удобно дойти до машины, и строит мультимаршрут с учетом погоды. Помимо этого, можно нажать на кнопку бронирования авто и автоматически попасть в нужную карточку в приложении оператора.

