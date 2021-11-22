Количество автомобилей на столичных дорогах сократилось благодаря каршерингу

45 миллионов поездок на каршеринге. Столько раз за этот год москвичи воспользовались сервисом.

Как сообщил заммэра Максим Ликсутов, развитие системы позволило снизить количество личных автомобилей в городе на 100 тысяч ежедневно.

Сеть с каждым годом расширяется. Сегодня в столице доступны около 28 тысяч машин каршеринга. Для сравнения в 2015 году на старте работы сервиса было всего 350 машин.

И с такими показателями Москва занимает первое место по числу автомобилей в парке. На втором месте Токио с 20 с половиной тысячами машин. В тройке лидеров также Пекин, там около 15 с половиной тысяч. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.