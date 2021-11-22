В ГД предложили ввести уголовную ответственность для злостных нарушителей ПДД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Госдуме предложили ввести уголовную ответственность за неоднократные нарушения правил дорожного движения. Об этом в своем телеграм-канале сообщил спикер ГД Вячеслав Володин.

"Считаем правильным предложить жесткие меры наказания в отношении тех, кто неоднократно нарушил правила дорожного движения, создав угрозу жизни и здоровью людей", – отметил он.

Также предлагается конфисковать транспортные средства, на которых совершаются подобные нарушения. С такой инициативой выступила группа депутатов, включая главу фракции "Единая Россия" Владимира Васильева и руководителей комитетов по безопасности и транспорту Василия Пискарева и Евгения Москвичева.

"Ситуации, когда устраивают гонки, лихачат, чтобы прославиться в социальных сетях и увеличить количество подписчиков, недопустимы. Это несет опасность окружающим: люди становятся инвалидами, гибнут невинные граждане. Создается угроза жизни не только участников дорожного движения, водителей и пассажиров, но и тех, кто находится на пешеходных переходах, тротуарах, остановках", – заключил спикер Госдумы.

Ранее резонансное ДТП с участием блогера Саида Губденского произошло на Кутузовском проспекте. Он выехал на BMW на встречную полосу и протаранил Mercedes и Volvo. В результате аварии он и его пассажир, президент федерации автомобильного и мотоциклетного спорта Дагестана Заур Ибрагимов, скончались.

