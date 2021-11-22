В ГД предложили ввести уголовную ответственность для злостных нарушителей ПДД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В Госдуме предложили ввести уголовную ответственность за неоднократные нарушения правил дорожного движения. Об этом в своем телеграм-канале сообщил спикер ГД Вячеслав Володин.
"Считаем правильным предложить жесткие меры наказания в отношении тех, кто неоднократно нарушил правила дорожного движения, создав угрозу жизни и здоровью людей", – отметил он.
Также предлагается конфисковать транспортные средства, на которых совершаются подобные нарушения. С такой инициативой выступила группа депутатов, включая главу фракции "Единая Россия" Владимира Васильева и руководителей комитетов по безопасности и транспорту Василия Пискарева и Евгения Москвичева.
"Ситуации, когда устраивают гонки, лихачат, чтобы прославиться в социальных сетях и увеличить количество подписчиков, недопустимы. Это несет опасность окружающим: люди становятся инвалидами, гибнут невинные граждане. Создается угроза жизни не только участников дорожного движения, водителей и пассажиров, но и тех, кто находится на пешеходных переходах, тротуарах, остановках", – заключил спикер Госдумы.
Ранее резонансное ДТП с участием блогера Саида Губденского произошло на Кутузовском проспекте. Он выехал на BMW на встречную полосу и протаранил Mercedes и Volvo. В результате аварии он и его пассажир, президент федерации автомобильного и мотоциклетного спорта Дагестана Заур Ибрагимов, скончались.
В Госдуме предложили ввести уголовную ответственность для злостных нарушителей ПДД
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: