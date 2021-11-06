Благоустройство территории у станции "Кунцевская" БКЛ метро завершат в 2022 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к инженерной подготовке перед благоустройством территорий возле станции Большой кольцевой линии метро "Кунцевская". Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
По его словам, завершить все работы планируется в следующем году. Заммэра отметил, что перед началом основных работ по благоустройству надо отремонтировать и заменить инженерные сети и коммуникацию.
В связи с этим запланирована прокладка свыше 18 километров сетей освещения и электроснабжения, больше 80 метров сетей водостока и почти 400 метров кабеля для подключения светофоров.
Работы пройдут на улице Мазиловской, участке Кастанаевской улицы от Рублевского шоссе до Мазиловской улицы, на территории вдоль улицы Ивана Франко, а также в сквере на пересечении Рублевского шоссе с Малой Филевской улицей.
Там обновят тротуары и асфальт, провода уберут в специальные коллекторы. Вдоль улицы Ивана Франко организуют сад с изгородями из живых туй, цветниками и кустарниками. Появится пространство с искусственными холмами с ветряками, а также амфитеатр с деревянными настилами для отдыха. Зону возле небольшого пруда оформят в стиле японского сада.
Место ожидания общественного транспорта напротив станции метро "Кунцевская" Филевской линии метро превратят в площадь, украшенную арт-объектом в виде ракушки из металлических труб.
На пересечении Мазиловской и Малой Филевской улиц создадут небольшой сквер с прогулочной дорожкой, зонами отдыха, двумя перголами с качелями и столиками для отдыха.
Бирюков также рассказал, что для комфорта и безопасности горожан организуют появятся парковочные места, дополнительные наземные пешеходные переходы, почти 500 фонарей с энергосберегающими лампами. Также организуют 10 мест для велопарковки и 4 современных остановочных павильона.
Расположенную рядом территорию озеленят. Там высадят 280 деревьев и почти 2,5 тысячи кустарников, разобьют около 120 тысяч квадратных метров газона и свыше 2,7 тысячи квадратных метров цветников.
Ранее сообщалось, что в Москве впервые в истории одновременно откроют 10 станций метро. На новом участке пассажирам станут доступны станции "Терехово", "Кунцевская", "Давыдково", "Аминьевская", "Мичуринский проспект", "Проспект Вернадского", "Новаторская", "Воронцовская", "Зюзино" и "Каховская".
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