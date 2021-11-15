Путин поручил внедрить штрафы для автомобилистов на основе полученных в приложении фото

Фото: ТАСС/Егор Алеев

Президент РФ Владимир Путин поручил внедрить возможность штрафовать за нарушение ПДД на основе фото и видео, полученных через специальное мобильное приложение. Об этом сообщается на сайте Кремля.

"Завершить работу по внесению в законодательство РФ изменений, касающихся установления возможности вынесения постановлений о назначении административных наказаний за отдельные нарушения правил дорожного движения без составления протокола об административном правонарушении на основании полученных с применением специальных мобильных приложений в некорректируемом виде материалов фото- и (или) видеосъемки", – говорится в сообщении.

Поручение необходимо выполнить до 1 июня 2022 года.

Ранее сообщалось, что в столице начали фиксировать нарушения с помощью новых дорожных камер, которые встроены в балку на крыше патрульных автомобилей, первые два устройства уже установлены на машинах Центра организации дорожного движения (ЦОДД). По его словам, технология работает как в движении, так и в припаркованном состоянии.

