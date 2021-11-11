Автоэксперт оценил предложенные в новом проекте КоАП нормы

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Нормы, прописанные Минюстом РФ в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях, необходимо обсуждать и дорабатывать. Об этом заявил автоэксперт Игорь Моржаретто в интервью газете "Известия".

По его словам, пункт о штрафах за неоднократный отказ остановить автомобиль необходимо прописать четче. В противном же случае возникает риск различных трактовок.

"Когда я еду по лесной дороге, там стоит сотрудник и долго машет палкой. Я не понимаю – сотрудник ли это или какой-то бандит. Я по сегодняшним правилам могу доехать до ближайшего поста ГАИ пожаловаться и сказать, что я не понимаю. А тут меня могут расценить, как будто я убегаю", – отметил Моржаретто.

Доработки, по мнению эксперта, необходимы и в пункте о лишении прав за многократные грубые нарушения ПДД. Моржаретто подчеркнул, что из описания непонятно, почему значение имеют именно три нарушения за год, а не больше или меньше. Также необходимо прописать, какие именно нарушения имеются в виду.

При этом Моржаретто напомнил, что пока это лишь проект. Более детально, по словам эксперта, можно будет говорить, когда документ представят для общественного обсуждения.

Ранее СМИ сообщили, что Минюст подготовил проект нового Кодекса об административных правонарушениях, добавив туда ряд новых норм. В частности, речь идет о штрафе в 40 тысяч рублей за неоднократный отказ остановить машину по требованию полиции во время погони.

В новом КоАП также предусмотрена процедура временного ограничения водительских прав до решения суда. Кроме того, вводится штраф от 1 до 2 тысяч рублей за управление "средствами и механизмами, не предназначенными для движения по автодорогам общего пользования".

