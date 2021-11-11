Автоэксперт оценил предложенные в новом проекте КоАП нормы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Нормы, прописанные Минюстом РФ в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях, необходимо обсуждать и дорабатывать. Об этом заявил автоэксперт Игорь Моржаретто в интервью газете "Известия".
По его словам, пункт о штрафах за неоднократный отказ остановить автомобиль необходимо прописать четче. В противном же случае возникает риск различных трактовок.
"Когда я еду по лесной дороге, там стоит сотрудник и долго машет палкой. Я не понимаю – сотрудник ли это или какой-то бандит. Я по сегодняшним правилам могу доехать до ближайшего поста ГАИ пожаловаться и сказать, что я не понимаю. А тут меня могут расценить, как будто я убегаю", – отметил Моржаретто.
Доработки, по мнению эксперта, необходимы и в пункте о лишении прав за многократные грубые нарушения ПДД. Моржаретто подчеркнул, что из описания непонятно, почему значение имеют именно три нарушения за год, а не больше или меньше. Также необходимо прописать, какие именно нарушения имеются в виду.
При этом Моржаретто напомнил, что пока это лишь проект. Более детально, по словам эксперта, можно будет говорить, когда документ представят для общественного обсуждения.
Ранее СМИ сообщили, что Минюст подготовил проект нового Кодекса об административных правонарушениях, добавив туда ряд новых норм. В частности, речь идет о штрафе в 40 тысяч рублей за неоднократный отказ остановить машину по требованию полиции во время погони.
В новом КоАП также предусмотрена процедура временного ограничения водительских прав до решения суда. Кроме того, вводится штраф от 1 до 2 тысяч рублей за управление "средствами и механизмами, не предназначенными для движения по автодорогам общего пользования".
Россиянам рассказали, что будет в новом КоАП
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: