Названа величина штрафа за опасное вождение по новому КоАП

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Наказание за опасное вождение на дорогах войдет в новый Кодекс об административных правонарушениях, штраф составит три тысячи рублей. Об этом рассказала первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова.

"Речь идет, к примеру, о резких перестроениях сразу через две полосы движения, о несоблюдении дистанции, о скоростных обгонах и так далее, когда это носит не разовый, а системный характер, составляет именно стиль управления автомобилем", – приводит ее слова РИА Новости.

По словам Рукавишниковой, подобный стиль езды можно назвать хамским поведением, это достаточно распространено в крупных городах. Сенатор также подчеркнула, что агрессивная езда зачастую является демонстративной, однако до сих пор может оставаться безнаказанной. Например, пояснила политик, если лихач спровоцировал аварию, но не стал ее участником.

В случае принятия нового КоАП, подчеркнула Рукавишникова, лихачей будут наказывать штрафами за каждое отдельное нарушение, а также штрафом за опасную езду как за хамское отношение к другим участникам дорожного движения.

"Автомобиль всегда является источником повышенной опасности, поэтому каждый, кто садится за руль, обязан уважать пешеходов и других участников движения", – подчеркнула она.

В проекте нового Кодекса об административных нарушениях под опасным вождением имеется в виду неоднократное совершение одного или нескольких следующих друг за другом действий, заключающихся в отказе уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом движения.

Сюда также относятся несоблюдение безопасной дистанции и бокового интервала между автомобилями, препятствование обгону, создающее угрозу аварийной ситуации, перестроение при интенсивном движении, когда все полосы движения заняты, и резкое торможение.

Ожидается, что новую редакцию КоАП внесут в правительство после согласований с ведомствами. Это произойдет, когда завершатся все процедуры, которые, помимо межведомственного согласования и оценки регулирующего воздействия, включают также получение заключения Минфина об оценке финансовых последствий принятия законопроектов для бюджетной системы РФ и внебюджетных фондов, а также заключения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений при правительстве РФ.