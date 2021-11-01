Названа величина штрафа за опасное вождение по новому КоАП

Фото: Москва 24/Александр Авилов
Наказание за опасное вождение на дорогах войдет в новый Кодекс об административных правонарушениях, штраф составит три тысячи рублей. Об этом рассказала первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова.
"Речь идет, к примеру, о резких перестроениях сразу через две полосы движения, о несоблюдении дистанции, о скоростных обгонах и так далее, когда это носит не разовый, а системный характер, составляет именно стиль управления автомобилем", – приводит ее слова РИА Новости.
По словам Рукавишниковой, подобный стиль езды можно назвать хамским поведением, это достаточно распространено в крупных городах. Сенатор также подчеркнула, что агрессивная езда зачастую является демонстративной, однако до сих пор может оставаться безнаказанной. Например, пояснила политик, если лихач спровоцировал аварию, но не стал ее участником.
В случае принятия нового КоАП, подчеркнула Рукавишникова, лихачей будут наказывать штрафами за каждое отдельное нарушение, а также штрафом за опасную езду как за хамское отношение к другим участникам дорожного движения.
"Автомобиль всегда является источником повышенной опасности, поэтому каждый, кто садится за руль, обязан уважать пешеходов и других участников движения", – подчеркнула она.
В проекте нового Кодекса об административных нарушениях под опасным вождением имеется в виду неоднократное совершение одного или нескольких следующих друг за другом действий, заключающихся в отказе уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом движения.
Сюда также относятся несоблюдение безопасной дистанции и бокового интервала между автомобилями, препятствование обгону, создающее угрозу аварийной ситуации, перестроение при интенсивном движении, когда все полосы движения заняты, и резкое торможение.
Ожидается, что новую редакцию КоАП внесут в правительство после согласований с ведомствами. Это произойдет, когда завершатся все процедуры, которые, помимо межведомственного согласования и оценки регулирующего воздействия, включают также получение заключения Минфина об оценке финансовых последствий принятия законопроектов для бюджетной системы РФ и внебюджетных фондов, а также заключения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений при правительстве РФ.
Нарушители смогут оплатить штрафы со скидками
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: