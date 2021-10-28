В новой редакции КоАП появился штраф за опасное вождение

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В новой редакции проекта Кодекса об административных правонарушениях впервые появилось наказание водителей штрафом за опасное вождение. Об этом сообщает "Интерфакс".

Уточняется, что за данное нарушение, согласно статье 21.14 проекта Кодекса, налагается штраф в размере 3 тысяч рублей.

Под опасным вождением имеется в виду неоднократное совершение одного или нескольких следующих друг за другом действий, заключающихся в отказе уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом движения.

Сюда также относятся несоблюдение безопасной дистанции и бокового интервала между автомобилями, препятствование обгону, создающее угрозу аварийной ситуации, перестроение при интенсивном движении, когда все полосы движения заняты, и резкое торможение.

Ранее стало известно, что ГИБДД отказалась от способа фиксации превышения скорости за счет вычисления средней скорости автомобиля на участке при помощи двух камер.

Уточнялось, что водители часто жаловались на незаконность метода. Свою позицию они объясняли тем, что в ПДД отсутствует понятие "средняя скорость".