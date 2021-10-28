В новой редакции КоАП появился штраф за опасное вождение

Фото: depositphotos/tiff
В новой редакции проекта Кодекса об административных правонарушениях впервые появилось наказание водителей штрафом за опасное вождение. Об этом сообщает "Интерфакс".
Уточняется, что за данное нарушение, согласно статье 21.14 проекта Кодекса, налагается штраф в размере 3 тысяч рублей.
Под опасным вождением имеется в виду неоднократное совершение одного или нескольких следующих друг за другом действий, заключающихся в отказе уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом движения.
Сюда также относятся несоблюдение безопасной дистанции и бокового интервала между автомобилями, препятствование обгону, создающее угрозу аварийной ситуации, перестроение при интенсивном движении, когда все полосы движения заняты, и резкое торможение.
Ранее стало известно, что ГИБДД отказалась от способа фиксации превышения скорости за счет вычисления средней скорости автомобиля на участке при помощи двух камер.
Уточнялось, что водители часто жаловались на незаконность метода. Свою позицию они объясняли тем, что в ПДД отсутствует понятие "средняя скорость".
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: