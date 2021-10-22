В Москве с 27 октября увеличат разрешенную скорость на трех магистралях

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В столице на Северо-Восточной хорде, проспекте Генерала Дорохова и участке Ленинградского шоссе с 27 октября увеличат разрешенную скорость движения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

"На СВХ будет 90 километров в час – сейчас 60–80 километров в час, на проспекте Генерала Дорохова – 80 километров в час вместе 60 километров в час, на участке Ленинградского шоссе – с 60 до 70 километров в час", – говорится в сообщении.

В ЦОДД добавили, что разрешенная скорость на магистрали должна быть удобной для водителей, чтобы им не приходилось ее нарушать. Данные дороги имеют хорошую освещенность, там установлены разделительные барьеры, мало пешеходов, а все переходы регулируемые.

Руководитель ЦОДД Михаил Кизлык пояснил, что, прежде чем менять разрешенную скорость движения на конкретной улице, каждый участок тщательно анализируется.



По его словам, за три года на 75 участках скорость стала ниже, на 5 участках – выше.

Ранее стало известно, что ГИБДД отказалась от способа фиксации превышения скорости за счет вычисления средней скорости автомобиля на участке при помощи двух камер.

Уточнялось, что водители часто жаловались на незаконность метода. Свою позицию они объясняли тем, что в ПДД отсутствует понятие "средняя скорость".

