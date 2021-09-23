ГИБДД перестала использовать один из способов фиксации превышения скорости – СМИ

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В ГИБДД отказались от использования одного из способов фиксации превышения скорости. Об этом пишет "Коммерсант".
Известно, что речь идет о вычислении средней скорости автомобиля на участке при помощи двух камер.
Как подтвердили изданию в МВД, в данный момент Госавтоинспекция не использует сведения по делам о нарушениях по статье 12.9 КоАП на протяженном участке дороги, зафиксированных камерами наблюдения. При этом в ведомстве не объяснили, как давно в ГИБДД отказались от подобного способа фиксации нарушений.
В материале отмечается, что практика фиксации превышения скорости двумя камерами длилась семь лет. Водители часто жаловались на незаконность такого способа. Автомобилисты объясняли свою позицию тем, что в ПДД отсутствует понятие "средняя скорость".
Ранее сообщалось, что в России могут ввести новый дорожный знак. На нем будет изображена перечеркнутая литера "А".
По информации экспертов, новый дорожный знак получит название "въезд беспилотникам запрещен".
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