Юрист оценил работу скрытых патрулей ГИБДД

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Заслуженный юрист России Иван Соловьев прокомментировал работу скрытых патрулей ГИБДД в России. Об этом он рассказал в интервью агентству "Прайм".

Специалист напомнил, что скрытое патрулирование чаще всего осуществляется сотрудниками ДПС на автомобилях, которые не выделяются из общего потока.

Эксперт выразил мнение, что скрытое патрулирование оправдано лишь на некоторых участках дорог. Скрытые патрули будут эффективны там, где безопасность дорожного движения нельзя обеспечить другими методами.

В иных случаях такой способ контроля способен лишь усугубить дорожную обстановку, считает эксперт.

"Появление любой новой машины на обочине будет рассматриваться как скрытое патрулирование, что может, наоборот, не уменьшить, а увеличить количество аварийных ситуаций", – заявил Соловьев.

Специалист добавил, что следование ПДД и адекватное поведение на дороге являются залогом экономии собственных и государственных средств.

Ранее в ГИБДД напомнили о последствиях несвоевременной перерегистрации купленного автомобиля. В ведомстве предупредили, что после продажи машины прежнему владельцу могут приходить штрафы и транспортный налог.