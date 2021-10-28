По новому КоАП РФ водителей будут лишать прав за три грубых нарушения ПДД за год

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Штрафы за нарушения правил дорожного движения в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) повышаться не будут, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства юстиции РФ.

Наказание ужесточат за управление автомобилем в состоянии опьянения при перевозке детей в возрасте до 16 лет. Отмечается, что в таких случаях предусмотрен повышенный размер административного штрафа – 50 тысяч рублей. Срок лишения водительских прав при этом составит от двух до трех лет.

Для повышения уровня безопасности на дорогах в проект нового КоАП включили лишение водителей права управления транспортными средствами на срок от года до полутора лет за систематическое совершение наиболее серьезных нарушений ПДД.

Ожидается, что новую редакцию КоАП внесут в правительство после согласований с ведомствами. Это произойдет, когда завершатся все процедуры, которые, помимо межведомственного согласования и оценки регулирующего воздействия, включают также получение заключения Минфина об оценке финансовых последствий принятия законопроектов для бюджетной системы РФ и внебюджетных фондов, а также заключения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений при правительстве РФ.

Ранее стало известно, что в ГИБДД отказались от способа фиксации превышения скорости за счет вычисления средней скорости автомобиля на участке при помощи двух камер.

Уточнялось, что водители часто жаловались на незаконность метода. Свою позицию они объясняли тем, что в ПДД отсутствует понятие "средняя скорость".