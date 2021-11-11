Минюст подготовил проект КоАП с новыми штрафами для водителей – СМИ

Фото: Москва 24/Александр Авилов
Минюст подготовил проект нового Кодекса об административных правонарушениях, добавив туда ряд новых норм, сообщает газета "Коммерсант".
В частности, речь идет о штрафе в 40 тысяч рублей за неоднократный отказ остановить машину по требованию полиции во время погони.
"Новый кодекс предусматривает лишение прав на срок до трех лет или штраф 40 тысяч рублей за неоднократный отказ остановиться, если это создало угрозу жизни или здоровью граждан", – говорится в публикации.
В новом КоАП, по информации издания, предусмотрена также процедура временного ограничения водительских прав до решения суда. Кроме того, вводится штраф от 1 до 2 тысяч рублей за управление "средствами и механизмами, не предназначенными для движения по автодорогам общего пользования". Речь идет о снегоходах, кроссовых мотоциклах, мотоблоках и болотоходах.
"За управление автомобилем с нечитаемым грязным номером, если это не первый такой случай, водитель может быть оштрафован на пять тысяч рублей или даже лишиться прав. Рецидив с чрезмерной тонировкой грозит штрафом в три тысячи рублей", – пишет газета.
Также предложено увеличить с 3 до 5 тысяч рублей максимальный штраф за перевозку детей без автокресла, и с 1 до 3 тысяч рублей – за стоянку вне специально отведенных "карманов".
Ранее первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова рассказала, что в новый КоАП войдет наказание за опасное вождение на дорогах. Штраф за такое нарушение составит 3 тысячи рублей.
Россиянам рассказали, что будет в новом КоАП
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