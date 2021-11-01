В России предложили оборудовать автомобили внутренним ограничителем скорости

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Новый способ борьбы с водителями, нарушающими скоростной режим, предложили в России. Проект "20 идей по развитию России" предполагает установку в авто внутренних ограничителей скорости, сообщает Life.ru.

Автором проекта является Дмитрий Давыдов. Отмечается, что, по подсчетам Всемирной организации здравоохранения, в развитых странах каждое третье ДТП происходит из-за превышения скорости. А в России и вовсе является самым частым нарушением правил. Так, за девять месяцев 2021 года на Москву приходится свыше 24,1 миллиона нарушений скоростного режима. Ежегодно эта цифра увеличивается.

По мнению создателя проекта "20 идей по развитию России", существующей в России системы штрафов недостаточно, чтобы остановить нарушителей. Давыдов предлагает ввести обязательную установку специального оборудования в автомобиль уже при его производстве на заводе.

Система должна действовать в четыре этапа. Первоначально при превышении скорости водителю подается звуковой сигнал. Если скорость продолжает увеличиваться, то в авто начинается вибрация. Если водитель и дальше игнорирует предупреждения, в педаль газа подается толчок. В качестве крайней меры ассистент сам начинает плавно снижать скорость, ехать быстрее становится невозможно.

Похожая система уже внедрена в Евросоюзе. Планируется, что автомобили, не оборудованные ассистентом скорости при производстве, просто не выйдут с завода.

Автор проекта "20 идей по развитию России" предлагает внедрять новые меры постепенно, чтобы водители успели подстроиться. При этом стоит предусмотреть возможность самостоятельной установки системы владельцами транспорта в автосервисах. Предполагается, что без ассистента скорости машина не сможет пройти техосмотр в ГИБДД.

Давыдов считает, что такая система имеет сразу несколько плюсов для самих водителей. По его словам, чаще всего автовладельцы нарушают скоростной режим неосознанно, не обращая внимания на спидометр. При этом на дорогах станет меньше лихачей, умышленно гоняющих на высокой скорости, что сделает движение более безопасным.

Автор инициативы надеется, что власти поддержат проект на законодательном уровне, что позволит изменить складывающуюся в последние годы ситуацию и уменьшить смертность на дорогах.

Ранее сообщалось, что наказание за опасное вождение на дорогах войдет в новый Кодекс об административных правонарушениях. Штраф составит три тысячи рублей. В частности, речь идет о резких перестроениях сразу через две полосы движения, несоблюдении дистанции и скоростных обгонах.

