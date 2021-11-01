Автоэксперт оценил возможность введения штрафа за опасное вождение в РФ

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Партнер аналитического агентства "Автостат", автоэксперт Игорь Моржаретто оценил заявление первого зампреда комитета Совфеда по конституционному законодательству Ирины Рукавишниковой о том, что наказание за опасное вождение может войти в новый КоАП, сообщает RT.

Эксперт уточнил, что определение опасного вождения есть в правилах дорожного движения, однако на данный момент существуют проблемы с наказанием автомобилистов за такие нарушения.

По его словам, чтобы зафиксировать то или иное нарушение, необходима длительная видеосъемка.

"Никто не понимает, как это зафиксировать, как задокументировать факт опасного вождения, потому что для этого нужна видеосъемка, причем длительная. Условно говоря, над нарушителем должен лететь дрон в течение нескольких минут и фиксировать все эти многократные перестроения", – заявил специалист.

Моржаретто отметил, что с нарушителями на дорогах следует бороться в рамках закона, позволяющего на сегодняшний день наказывать не за опасное вождение, а за конкретные элементы.

Так, он привел пример, что существует наказание за перестроение из ряда в ряд или за несоблюдение дистанции.

В свою очередь, другие автоэксперты также считают, что ответственность за опасное вождение – трудноприменимая норма, так как она состоит из перечня нарушений, за которые законом уже предусмотрены наказания, сообщает РИА Новости.

"Я думаю, что это мертворожденная норма. Мало того что она бессмысленная, все эти наказания по отдельности есть. Это трудноприменимая норма", – уверен президент Коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин.

Он считает, что ответственность за такие нарушения достаточно спорная, потому что само нарушение за опасное вождение включает в себя многие другие нарушения, которые уже запрещены.

По его словам, после внесения в кодекс нормы будут работать. Однако потом все поймут, как все бессмысленно, и "спустят на тормоза".

Председатель Координационного совета Федерации автовладельцев Сергей Канаев сообщил, что главное – это не сам размер штрафа, а неотвратимость наказания и определение вины. Но, по мнению эксперта, у людей на данный момент нет понимания, что надо делать.

"Мы в свое время предлагали сделать так, чтобы в обязательном порядке все это фиксировалось на видео, а степень вины определял суд. Тогда можно было говорить об эффективности, с одной стороны, и, с другой стороны, – о том, что наказание будет соответствовать степени вины, а не будет неким шаблонным отношением", – добавил Канаев.

Ранее первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова рассказала, что наказание за опасное вождение на дорогах войдет в новый Кодекс об административных правонарушениях, штраф составит три тысячи рублей.

В случае принятия нового КоАП, подчеркнула Рукавишникова, лихачей будут наказывать штрафами за каждое отдельное нарушение, а также штрафом за опасную езду как за хамское отношение к другим участникам дорожного движения.