На БКЛ открыли участок между станциями "Хорошёвская" и "Мнёвники"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Участок Большой кольцевой линии (БКЛ) метро между станциями "Хорошёвская" и "Мнёвники", который был закрыт с 29 по 31 октября, открыли для пассажиров. Об этом сообщает департамент транспорта в телеграм-канале.

"Станции "Народное Ополчение" и "Мнёвники" Большой кольцевой линии работают в штатном режиме. Приятных поездок!" – говорится в сообщении.

Участок БКЛ закрывали для присоединения новых станций БКЛ к действующей инфраструктуре столичного метрополитена. Специалисты подключали автоматику, а также проверили надежность инженерных систем. В период с 29 по 31 октября поезда ходили только между станциями "Савеловская" и "Деловой центр".

Ранее сообщалось, что в Москве впервые в истории одновременно откроют 10 станций метро. На новом участке пассажирам станут доступны станции "Терехово", "Кунцевская", "Давыдково", "Аминьевская", "Мичуринский проспект", "Проспект Вернадского", "Новаторская", "Воронцовская", "Зюзино" и "Каховская".

