Участок БКЛ между станциями "Хорошёвская" и "Мнёвники" закроют с 29 по 31 октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Участок Большой кольцевой линии (БКЛ) от станции "Хорошевская" до "Мневников" закроют с 29 по 31 октября. На период ограничения движения поезда будут ходить только между станциями "Савеловская" и "Деловой центр".

Поезда остановят для присоединения новых станций БКЛ к действующей инфраструктуре столичного метрополитена. Специалисты подключат автоматику, а также убедятся в надежности инженерных систем.

Для проезда между станциями "Хорошёвская" и "Мнёвники" пассажирам будут доступны бесплатные автобусы КМ.

В пресс-службе "Мосинжпроекта" ранее объявили, что в Москве впервые в истории одновременно откроют 10 станций метро. На новом участке станут доступны станции "Терехово", "Кунцевская", "Давыдково", "Аминьевская", "Мичуринский проспект", "Проспект Вернадского", "Новаторская", "Воронцовская", "Зюзино" и "Каховская".

