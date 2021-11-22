Вестибюль станции "Новослободская" будет закрыт до 31 января 2022 года

Вестибюль станции "Новослободская" Кольцевой линии будет закрыт до 31 января 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе метро Москвы.

"C 21 ноября [2020 года] вестибюль станции "Новослободская" закрыт на ремонт: 21.11.2020 – 31.01.2022. На станции заменят эскалаторы и отреставрируют вестибюль", – говорится в сообщении.

Сама станция продолжает работу, однако вход и выход пассажиров производится через станцию "Менделеевская".

Ранее сообщалось, что в Москве впервые в истории одновременно откроют 10 станций метро. На новом участке Большой кольцевой линии станут доступны станции "Терехово", "Кунцевская", "Давыдково", "Аминьевская", "Мичуринский проспект", "Проспект Вернадского", "Новаторская", "Воронцовская", "Зюзино" и "Каховская".

В связи с этим метрополитен обновит навигацию. Специалисты подготовили более 90 тысяч элементов, которые помогут пассажирам ориентироваться на новых станциях.