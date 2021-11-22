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Транспорт

16:45

Вестибюль станции "Новослободская" будет закрыт до 31 января 2022 года

транспорт метро

Вестибюль станции "Новослободская" будет закрыт до 31 января 2022 года

Вестибюль станции "Новослободская" Кольцевой линии будет закрыт до 31 января 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе метро Москвы.

"C 21 ноября [2020 года] вестибюль станции "Новослободская" закрыт на ремонт: 21.11.2020 – 31.01.2022. На станции заменят эскалаторы и отреставрируют вестибюль", – говорится в сообщении.

Сама станция продолжает работу, однако вход и выход пассажиров производится через станцию "Менделеевская".

Ранее сообщалось, что в Москве впервые в истории одновременно откроют 10 станций метро. На новом участке Большой кольцевой линии станут доступны станции "Терехово", "Кунцевская", "Давыдково", "Аминьевская", "Мичуринский проспект", "Проспект Вернадского", "Новаторская", "Воронцовская", "Зюзино" и "Каховская".

В связи с этим метрополитен обновит навигацию. Специалисты подготовили более 90 тысяч элементов, которые помогут пассажирам ориентироваться на новых станциях.

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