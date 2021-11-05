С начала работы сервисов шеринга москвичи совершили более 200 млн поездок

Фото: Москва 24/Михаил Сипко
С 2013 года москвичи совершили более 200 миллионов поездок на каршеринге, кикшеринге и городском велопрокате. Об этом РИА Новости рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Он напомнил, что шеринг стал городским трендом последних лет. В основе концепции sharing economy лежит идея о том, что платить за временное использование выгоднее, чем владеть чем-то.
"Европа, а потом и Россия, начали делить рабочие пространства, машины, велосипеды и самокаты. Москва запустила первый проект шеринга в 2013 году, и за это время вы совершили уже больше 200 миллионов поездок", – пояснил Ликсутов.
Заммэра добавил, что использование шеринга снижает нагрузку на дороги. В столице ежедневно не используются более 100 тысяч личных машин.
"Большая часть поездок на велосипедах и самокатах проходит по транспортному сценарию (свыше 70%), именно поэтому шеринг стал неотъемлемой частью транспортной системы города", – заключил Ликсутов.
Ранее из-за высокого спроса работу столичного проката велосипедов продлили до конца ноября. Действие всех абонементов и бонусов сохранится до 30 числа.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: