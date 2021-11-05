С начала работы сервисов шеринга москвичи совершили более 200 млн поездок

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

С 2013 года москвичи совершили более 200 миллионов поездок на каршеринге, кикшеринге и городском велопрокате. Об этом РИА Новости рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Он напомнил, что шеринг стал городским трендом последних лет. В основе концепции sharing economy лежит идея о том, что платить за временное использование выгоднее, чем владеть чем-то.

"Европа, а потом и Россия, начали делить рабочие пространства, машины, велосипеды и самокаты. Москва запустила первый проект шеринга в 2013 году, и за это время вы совершили уже больше 200 миллионов поездок", – пояснил Ликсутов.

Заммэра добавил, что использование шеринга снижает нагрузку на дороги. В столице ежедневно не используются более 100 тысяч личных машин.

"Большая часть поездок на велосипедах и самокатах проходит по транспортному сценарию (свыше 70%), именно поэтому шеринг стал неотъемлемой частью транспортной системы города", – заключил Ликсутов.

Ранее из-за высокого спроса работу столичного проката велосипедов продлили до конца ноября. Действие всех абонементов и бонусов сохранится до 30 числа.

