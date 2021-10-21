В ГИБДД назвали три главных проблемы каршеринга

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В столице за первые девять месяцев текущего года автоинспекторы пресекли более 58 тысяч административных правонарушений среди пользователей каршеринга. Об этом сообщается в телеграм-канале Госавтоинспекции.

В ГИБДД выяснили главные проблемы арендованных машин. Оказалось, что часто водители садятся за руль каршеринга в нетрезвом виде. Также нередко они выезжают на дорогу без водительских прав или ездят без регистрации в компании-арендодателе (либо по подложной регистрации).

В столице только с января по сентябрь зарегистрировано 309 ДТП с машинами каршеринга. В них погибли 17 человек и 378 получили травмы.

Ранее новый сервис для операторов каршеринга стал доступен в числе услуг на портале mos.ru. Оформление заявки и подача документов доступны удаленно. В департаменте транспорта отметили, что такой формат упрощает бюрократические процедуры.