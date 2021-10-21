В ГИБДД назвали три главных проблемы каршеринга

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В столице за первые девять месяцев текущего года автоинспекторы пресекли более 58 тысяч административных правонарушений среди пользователей каршеринга. Об этом сообщается в телеграм-канале Госавтоинспекции.
В ГИБДД выяснили главные проблемы арендованных машин. Оказалось, что часто водители садятся за руль каршеринга в нетрезвом виде. Также нередко они выезжают на дорогу без водительских прав или ездят без регистрации в компании-арендодателе (либо по подложной регистрации).
В столице только с января по сентябрь зарегистрировано 309 ДТП с машинами каршеринга. В них погибли 17 человек и 378 получили травмы.
Ранее новый сервис для операторов каршеринга стал доступен в числе услуг на портале mos.ru. Оформление заявки и подача документов доступны удаленно. В департаменте транспорта отметили, что такой формат упрощает бюрократические процедуры.
В Москве улицу полностью заставили арендными машинами
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