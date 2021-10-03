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Транспорт

19:00

Новый сервис для операторов каршеринга заработал на портале mos.ru

транспорт город

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Новый сервис для операторов каршеринга стал доступен в числе услуг на портале mos.ru. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

"Теперь операторы краткосрочной аренды могут подать заявку на включение в реестр операторов каршеринга, получить льготные парковочные разрешения для машин каршеринга в электронном виде", – указали в ведомстве.

Оформление заявки и подача документов доступны удаленно. В департаменте транспорта отметили, что такой формат упрощает бюрократические процедуры.

Ранее Сергей Собянин увеличил максимальные габариты и сроки аренды для каршеринга. Теперь арендовать автомобиль можно на срок до 7 дней. Парковочные разрешения можно оформлять в электронном виде.

Машины каршеринга теперь можно арендовать сразу на 7 дней

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