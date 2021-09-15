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Транспорт

13:01

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Какие нововведения появятся в работе каршеринга в Москве

Сроки аренды и забота об экологии: как меняется столичный каршеринг
транспорт город авто

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о нововведениях в правилах и регламенте пользования каршерингом. Они позволят сделать сервис более привлекательным. Расскажем, как изменится краткосрочная аренда машин в столице.

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Полюбился автолюбителям

Внесенные изменения сделают каршеринг еще популярнее, написал Собянин на своей персональной странице во "ВКонтакте". При этом он отметил, что Москва уже сегодня считается мировым лидером по парку краткосрочной аренды автомобилей.

Сервисом пользуются больше 1 миллиона человек в год. 71% опрошенных москвичей говорят, что не покупают авто именно благодаря каршерингу.
Сергей Собянин
мэр Москвы

В столице на сегодняшний день по дорогам ездит около 28 тысяч автомобилей каршеринга. По величине парка Москва занимает первое место в мире, приводит данные аналитическое агентство "Автостат". Только за этот год москвичи совершили 34,2 миллиона поездок на машинах каршеринга. Каждый автомобиль используется в среднем на шесть поездок в день.

Благодаря удобству сервиса число активных пользователей ежегодно растет на 12–15%, сказано в сообщении на портале mos.ru.

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Габариты увеличатся

Постановление, подписанное мэром Москвы, предусматривает увеличение максимальных габаритов автомобиля каршеринга. Теперь длина машины не может превышать 495 сантиметров, а ширина – быть больше 200 сантиметров. По предыдущим нормам предельная длина составляла 470 сантиметров, ширина – 185 сантиметров.

Такое решение позволит операторам расширить модельный ряд автомобилей. Для москвичей эта мера станет еще одним стимулом для отказа от приобретения собственной машины, говорится в сообщении на портале mos.ru.

Забота об экологии

В документе указаны новые требования к экологическому классу автомобилей каршеринга. Теперь курсирующие по городским дорогам машины краткосрочной аренды не могут быть ниже стандарта "Евро-5". До этого в каршеринге использовались автомобили экологического класса не ниже "Евро-4".

За счет этого объем вредных выбросов в атмосферу сократится.

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Пользуйтесь долго

Постановлением предусмотрены новые максимальные сроки аренды автомобиля. Если раньше пользоваться каршерингом можно было максимум 24 часа, то теперь время увеличено до семи календарных дней. Это позволит повысить привлекательность аренды в выходные и праздники.

Возможности бронирования

По новым правилам операторы каршеринга будут интегрированы в приложение "Московский транспорт". С его помощью автомобилисты смогут бронировать и оплачивать аренду и строить мультимодальные маршруты.

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Меньше волокиты

Процедура выдачи парковочного разрешения для автомобилей каршеринга заметно упростится. По новым нормам она переведена в электронный вид.

Если каршеринговые компании будут следовать регламенту предоставления услуг, они могут пользоваться правом льготной стоянки машин на платных городских парковках.

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