"Яндекс" выкупит доли Uber в своих сервисах

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская
"Яндекс" полностью выкупит доли Uber в "Яндекс. Еде", "Яндекс. Лавке", "Яндекс. Доставке" и в бизнесе беспилотного транспорта. Об этом сообщает ТАСС.
"Партнеры продолжат совместно развивать сервисы заказа такси, каршеринга и аренды самокатов в рамках группы компаний "Яндекс. Такси", – говорится в сообщении компании.
Кроме того, в "Яндексе" намерены выкупить у Uber 4,5% акций совместного предприятия. Таким образом, доля владения компании в нем составит 71%.
Общая сумма сделки составит 1 миллиард долларов, ее условия уже согласованы сторонами. Планируется, что она будет закрыта до конца текущего года.
В "Яндексе" отмечают, что данное расширение позволит упростить управленческие процессы и реализовать более тесную интеграцию сервисов, за счет чего в компании рассчитывают ускорить темпы развития бизнеса в области электронной коммерции и фудтеха.
На сегодняшний день 170 беспилотных автомобилей "Яндекса" преодолели более 14 миллионов километров на дорогах России, США и Израиля, а роботы-курьеры обеспечили свыше 26 тысяч доставок в Россию и США.
Ранее сообщалось, что компания "Яндекс" намерена приобрести банк "Акрополь" из четвертой сотни рэнкинга по размерам активов. Владельцем банка в 2020 году стал генеральный директор группы "Связной" Евгений Давыдович. В настоящий момент официальных комментариев от него по данной сделке нет.
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