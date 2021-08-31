"Яндекс" выкупит доли Uber в своих сервисах

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"Яндекс" полностью выкупит доли Uber в "Яндекс. Еде", "Яндекс. Лавке", "Яндекс. Доставке" и в бизнесе беспилотного транспорта. Об этом сообщает ТАСС.

"Партнеры продолжат совместно развивать сервисы заказа такси, каршеринга и аренды самокатов в рамках группы компаний "Яндекс. Такси", – говорится в сообщении компании.

Кроме того, в "Яндексе" намерены выкупить у Uber 4,5% акций совместного предприятия. Таким образом, доля владения компании в нем составит 71%.

Общая сумма сделки составит 1 миллиард долларов, ее условия уже согласованы сторонами. Планируется, что она будет закрыта до конца текущего года.

В "Яндексе" отмечают, что данное расширение позволит упростить управленческие процессы и реализовать более тесную интеграцию сервисов, за счет чего в компании рассчитывают ускорить темпы развития бизнеса в области электронной коммерции и фудтеха.

На сегодняшний день 170 беспилотных автомобилей "Яндекса" преодолели более 14 миллионов километров на дорогах России, США и Израиля, а роботы-курьеры обеспечили свыше 26 тысяч доставок в Россию и США.

Ранее сообщалось, что компания "Яндекс" намерена приобрести банк "Акрополь" из четвертой сотни рэнкинга по размерам активов. Владельцем банка в 2020 году стал генеральный директор группы "Связной" Евгений Давыдович. В настоящий момент официальных комментариев от него по данной сделке нет.