Тиньков объяснил продажу депозитарных расписок TCS Group

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Основатель группы "Тинькофф" (TCS Group) Олег Тиньков планирует направить часть средств от продажи ГДР группы (глобальные депозитарные расписки) на решение личных юридических проблем, а также на запуск благотворительного фонда в сфере донорства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Тинькова.



В заявлении говорится, что после завершения сделки траст семьи Тиньковых по-прежнему будет крупнейшим акционером группы с долей более 35%.

"Привлеченные в рамках сделки средства будут использованы для запуска благотворительного фонда семьи Тиньковых, призванного решать проблемы рака крови и развития института донорства, на создание которого я планирую потратить до 200 миллиона долларов", – сказал Тиньков.

Ранее стало известно, что компания "Яндекс" ведет переговоры о возможной покупке 100% TCS Group Holding, в состав которой входит "Тинькофф банк". В TCS Group сообщили, что стороны договорились о сумме 5,48 миллиарда долларов, или 27,64 доллара за акцию TCS.

При этом позднее выяснилось, что группа компаний "Тинькофф" объявила о прекращении переговоров о возможной покупке группы "Яндексом".

После срыва сделки Центробанк решил провести проверку "Яндекса" и банка "Тинькофф" на предмет установления признаков инсайдерской торговли.