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Компания "Яндекс" ведет переговоры о возможной покупке 100% TCS Group Holding, в состав которой входит "Тинькофф банк". Об этом говорится в сообщении интернет-компании.

"Компания "Яндекс" подтвердила, что идет обсуждение с TCS Group Holding PLC возможного приобретения 100% уставного капитала "Тинькофф". Стороны пришли к принципиальному соглашению по сделке", – говорится в сообщении.

В TCS Group сообщили, что стороны договорились о сумме в 5,48 миллиарда долларов, или 27,64 доллара за акцию TCS.

Ранее сообщалось, что компания "Яндекс.Деньги" объявила о смене названия на "ЮMoney", а платежный сервис для бизнеса "Яндекс.Касса" теперь будет называться "ЮKassa".

По словам директора "ЮMoney" Ивана Глазачева, компания входит в экосистему Сбербанка и для нее наступает новый этап развития.