ЦБ проверит "Яндекс" и "Тинькофф" после срыва сделки

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Центральный Банк России проведет проверку крупных компаний на предмет установления признаков инсайдерской торговли. Речь идет о "Яндексе" и банке "Тинькофф". Об этом рассказали в пресс-службе регулятора, передает ТАСС.
Отмечается, что интерес ЦБ вызвала сорванная сделка между компаниями.
Директор департамента противодействия недобросовестным практикам Валерий Лях отметил, что проверка состоится в любом случае.
"Мы проводим предварительный анализ всех необычных сделок на предмет установления признаков инсайдерской торговли", – высказался он, добавив, что о результатах проведенной работы ЦБ сообщит после проверки.
Ранее стало известно, что компания "Яндекс" ведет переговоры о возможной покупке 100% TCS Group Holding, в состав которой входит "Тинькофф банк". В TCS Group сообщили, что стороны договорились о сумме в 5,48 миллиарда долларов или 27,64 доллара за акцию TCS.
При этом позднее выяснилось, что группа компаний "Тинькофф" объявила о прекращении переговоров о возможной покупке группы "Яндексом". Стороны договорились не продолжать потенциальную сделку.
Эксперт прокомментировал срыв сделки "Тинькофф" и "Яндекса"
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