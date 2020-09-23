Тиньков рассказал о сделке с "Яндексом"

Фото: ТАСС/Сергей Коньков

Бизнесмен Олег Тиньков заявил, что точно останется в TCS Group в случае ее продажи "Яндексу" и продолжит заниматься "Тинькофф банком". Об этом он сообщил в своем Instagram.

По словам предпринимателя, для клиентов банка ничего не поменяется, а станет даже лучше️.

Ранее стало известно, что компания "Яндекс" ведет переговоры о возможной покупке 100% TCS Group Holding, в состав которой входит "Тинькофф банк". В TCS Group сообщили, что стороны договорились о сумме в 5,48 миллиарда долларов, или 27,64 доллара за акцию TCS.

