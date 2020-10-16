"Тинькофф" объявил о прекращении сделки с "Яндексом"

Фото: ТАСС/Максим Стулов
Группа компаний "Тинькофф" объявила о прекращении переговоров о возможной покупке группы "Яндексом". Стороны договорились не продолжать потенциальную сделку, сообщает РИА Новости.
"Таким образом, переговоры между сторонами в отношении потенциальной сделки были немедленно прекращены", – приводит агентство сообщение группы.
Кроме того, в пресс-службе группы "Тинькофф" сообщили, что на данный момент не ведется никаких переговоров о продаже группы.
"Мы ни с кем переговоры не ведем, "Тинькофф" будет развиваться дальше самостоятельно", – сообщили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что "Яндекс" достиг с "Тинькофф" принципиальной договоренности о покупке группы. При этом стороны сообщали об отсутствии финального соглашения.
В сентябре стало известно, что компания "Яндекс" ведет переговоры о возможной покупке 100% TCS Group Holding, в состав которой входит "Тинькофф банк". В TCS Group сообщили, что стороны договорились о сумме в 5,48 миллиарда долларов или 27,64 доллара за акцию TCS.
Бизнесмен Олег Тиньков заявил, что в случае совершения сделки для клиентов банка ничего не поменяется, а станет даже лучше.
Акции "Яндекса" резко подорожали перед покупкой "Тинькофф банка"
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