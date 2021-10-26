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Москва 24

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Транспорт

11:32

Сезон велопроката в столице продлили до 30 ноября

транспорт город

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве сезон велопроката продлили до 30 ноября, сообщает департамент транспорта в телеграм-канале.

В сообщении говорится, что сезонные абонементы будут продлены автоматически, все бонусы также сохранятся до этого числа.

Уточняется, что с 1 ноября арендовать можно только механические велосипеды.

Как рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов, в этом сезоне москвичи совершили уже 4,7 миллиона поездок.

"Прошлый сезон показал, что многие готовы передвигаться на велосипеде до самых холодов, поэтому и в этом году мы решили продлить сезон до конца осени", – приводятся в сообщении слова Ликсутова.

Ранее стало известно, что правительство Москвы выделит 75 миллионов рублей на развитие сервисов проката электрических самокатов в столице. По словам Ликсутова, такая стратегия соответствует развитию культуры экологичного транспорта.

В текущем году горожане совершили свыше шести миллионов поездок на электросамокатах, что в три раза превышает показатели прошлого года.

На ВДНХ продлили сезон проката велосипедов и самокатов

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