Сезон велопроката в столице продлили до 30 ноября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Москве сезон велопроката продлили до 30 ноября, сообщает департамент транспорта в телеграм-канале.
В сообщении говорится, что сезонные абонементы будут продлены автоматически, все бонусы также сохранятся до этого числа.
Уточняется, что с 1 ноября арендовать можно только механические велосипеды.
Как рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов, в этом сезоне москвичи совершили уже 4,7 миллиона поездок.
"Прошлый сезон показал, что многие готовы передвигаться на велосипеде до самых холодов, поэтому и в этом году мы решили продлить сезон до конца осени", – приводятся в сообщении слова Ликсутова.
Ранее стало известно, что правительство Москвы выделит 75 миллионов рублей на развитие сервисов проката электрических самокатов в столице. По словам Ликсутова, такая стратегия соответствует развитию культуры экологичного транспорта.
В текущем году горожане совершили свыше шести миллионов поездок на электросамокатах, что в три раза превышает показатели прошлого года.
На ВДНХ продлили сезон проката велосипедов и самокатов
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