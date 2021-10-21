В Москве пользователям "Велобайка" подарят экодождевики

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве пользователям велопроката "Велобайк" подарят дождевики, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта.

"Мы совместно с "Велобайком" запустили акцию: всем, кто хочет прокатиться на велосипеде по осенней Москве, подарят экологичные дождевики. Ищите дождевики в корзинах велосипедов", – говорится в сообщении.

В Дептрансе отметили, что дождевики сделаны из биоразлагаемых материалов и позволяют людям оставаться сухими во время непогоды.

Ранее сообщалось, что "Велобайк" продлил сезон велопроката в Москве до конца ноября при сохранении благоприятной погоды. За последние два года пользователи велопроката совершили порядка 10 миллионов поездок, количество активных участников неуклонно растет.

