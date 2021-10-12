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Москва 24

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Транспорт

13:29

Данные о поездках на самокатах в Москве появятся в сервисе "ПРОдвижение"

транспорт город

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Данные о поездках на самокатах в столице появятся в сервисе "ПРОдвижение", сообщает пресс-служба Дептранса Москвы в своем телеграм-канале.

Таким образом, можно будет анализировать не только поездки на такси и каршеринге, но и на самокатах.

В ведомстве подчеркнули, что постоянно работают над тем, чтобы сервис стал провайдером транспортной аналитики и москвичи получили доступ к статистике по разным направлениям.

"Даже если вы не профессиональный аналитик, советуем познакомиться с тепловой картой: это интересные и уникальные данные, которых не найдете больше нигде", – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что правительство Москвы выделит 75 миллионов рублей на развитие сервисов проката электрических самокатов в столице. Такая стратегия соответствует развитию культуры экологичного транспорта, заявил глава Дептранса Максим Ликсутов.

Также сообщается, что в столице продлили работу велопроката "Велобайк". Первоначально завершить сезон планировали 1 ноября, однако высокий спрос и благоприятные погодные условия позволили продлить работу проката до зимы.

На ВДНХ продлили сезон проката велосипедов и самокатов

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